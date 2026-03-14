Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в рамках 21-го тура РПЛ.
«Очень сложная игра. "Сочи" поменял схему, насытил центр. Тяжело давались моменты, но тем нее считаю, что победили заслуженно, хорошо играли большую часть матча. Должны были забить второй мяч, чтобы успокоить игру и немного успокоить "Сочи". Рад, что отреагировали на последние поражения, было хорошее единение внутри команды, ребята хорошо тренировались. Важность этой победы трудно переоценить, это очень важно для нас», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
«Краснодар» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.