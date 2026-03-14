Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итог матча против «Ростова»(1:0).

Ролан Гусев
«Побед легких не бывает, в Ростове непросто играть.  Ребята молодцы, сделали то, что должны были.  Единственное — после удаления чуть академично начинаем играть.  А надо действовать агрессивнее и мобильнее, быстрее двигать мяч.

Расулов?  Я уже говорил, что у нас три равноценных вратаря.  Он сыграл уверенно, помог команде.

Самоотдача игроков?  Они бьются в первую очередь за футбольный клуб "Динамо".  За свою репутацию», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице.  «Ростов» (22) — десятый.