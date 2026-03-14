Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итог матча против «Ростова»(1:0).

«Побед легких не бывает, в Ростове непросто играть. Ребята молодцы, сделали то, что должны были. Единственное — после удаления чуть академично начинаем играть. А надо действовать агрессивнее и мобильнее, быстрее двигать мяч.

Расулов? Я уже говорил, что у нас три равноценных вратаря. Он сыграл уверенно, помог команде.

Самоотдача игроков? Они бьются в первую очередь за футбольный клуб "Динамо". За свою репутацию», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице. «Ростов» (22) — десятый.