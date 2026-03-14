Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о выступлении ЦСКА после возобновления РПЛ.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА
Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Перехвалили ли ЦСКА?  Да нет, не перехвалили.  Команда у ЦСКА хорошая.  Может, не очень на сборах поработали.  В играх видно, что футболистам чего-то не хватает, возможно, физических кондиций.  Иногда у них возникают совершенно непонятные ошибки.  Это то, что не свойственно команде, которая набрала ход.  Посмотрим, как все сложится дальше.  Матч с "Балтикой" будет проверочным для ЦСКА», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков.  «Армейцы» проиграли два последних матча.