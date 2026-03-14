Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями о выступлении ЦСКА после возобновления РПЛ.
«Перехвалили ли ЦСКА? Да нет, не перехвалили. Команда у ЦСКА хорошая. Может, не очень на сборах поработали. В играх видно, что футболистам чего-то не хватает, возможно, физических кондиций. Иногда у них возникают совершенно непонятные ошибки. Это то, что не свойственно команде, которая набрала ход. Посмотрим, как все сложится дальше. Матч с "Балтикой" будет проверочным для ЦСКА», — цитирует Булыкина «Советский спорт».
ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков. «Армейцы» проиграли два последних матча.