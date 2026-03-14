В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на выезде переиграла «Анже» со счетом 2:0.

Автором первого забитого мяча в этой игре стал Мельвин Бард, который отличился на 65-й минуте. Точку в игре поставил Элье Ваи на 90+7-й минуте.

Результат матча

Анже Анже 0:1 Ницца Ницца

0:1 Мельвен Бар 65'

Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус ( Эммануэль Бьюмла 21' ), Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа, Флоран Анен ( Dan Sinate 79' ), Пьеррик Капелле ( Луи Мутон 63' ), Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен, Усман Камара, Годюэн Койялипу ( Питер Проспер 63' ), Амин Сбай

Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Абдулай Джума Бах, Данте ( Юссуф Ндайишимие 79' ), Антуан Менди, Жонатан Клосс, Морган Сансон ( Джибриль Кулибали 85' ), Шарль Ванхаутте ( Элье Ваи 62' ), Хишем Будауи, Kevin Carlos ( Софьян Диоп 62' ), Kail Boudache ( Том Луше 63' )

Жёлтые карточки: Усман Камара 50' — Kevin Carlos 60', Абдулай Джума Бах 80'