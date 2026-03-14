В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на выезде переиграла «Анже» со счетом 2:0.
Автором первого забитого мяча в этой игре стал Мельвин Бард, который отличился на 65-й минуте. Точку в игре поставил Элье Ваи на 90+7-й минуте.
Результат матча
АнжеАнже0:1НиццаНицца
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус (Эммануэль Бьюмла 21'), Жордан Лефор, Лилиан Раолисоа, Флоран Анен (Dan Sinate 79'), Пьеррик Капелле (Луи Мутон 63'), Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен, Усман Камара, Годюэн Койялипу (Питер Проспер 63'), Амин Сбай
Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар, Абдулай Джума Бах, Данте (Юссуф Ндайишимие 79'), Антуан Менди, Жонатан Клосс, Морган Сансон (Джибриль Кулибали 85'), Шарль Ванхаутте (Элье Ваи 62'), Хишем Будауи, Kevin Carlos (Софьян Диоп 62'), Kail Boudache (Том Луше 63')
Жёлтые карточки: Усман Камара 50' — Kevin Carlos 60', Абдулай Джума Бах 80'
«Ницца» набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 32 баллами идет 11-м.