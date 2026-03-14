Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что после поражения от «Балтики» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ в раздевалке команды состоялся серьезный разговор.

«Дорогие друзья, пришло время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь вас, не устраивает нас.

В раздевалке состоялся серьезный разговор. То, что мы демонстрируем в этих весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА.

Мы понимаем всё ваше негодование. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю: этими матчами мы не даем вам надежды на какое‑то светлое будущее.

И четыре поражения подряд — это из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти тоже вместе.

Поэтому я очень прошу вас поддерживать команду. Мы будем стараться всеми силами выбраться из этой ситуации.

Спасибо большое за поддержку. Любим вас», — сказал Акинфеев на видео в своем Telegram‑канале.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Краснодара» 17-го марта в Кубке России.