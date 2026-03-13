Форвард «Спартака» Пабло Солари ответил на вопрос об адаптации в московской команде.

Пабло Солари globallookpress.com

Солари играет за столичный клуб с февраля 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист отыграл 26 встреч, забил 8 мячей и сделал 6 голевых передач.

«Думаю, я адаптировался и прекрасно чувствую себя в команде. Всё замечательно, стараюсь приносить максимальную пользу, чтобы команда побеждала. Самое главное для меня — помогать добиваться нужного результата», — цитирует Солари пресс‑служба «Спартака».

В 21-м туре чемпионата России «Спартак» в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом». Матч состоится 14 марта и начнется в 16:00 мск.