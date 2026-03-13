«Мидтьюлланн» обыграл «Ноттингем Форест» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Гости забили единственный гол на 80-й минуте благодаря точному удару Чхо Гю Суна.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем0:1МидтьюлланнХернинг
0:1 Чхо Кю Сун 81'
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Морато (Неко Уильямс 46'), Мурилло, Ола Эйна (Дилан Баква 82'), Николас Домингес (Ибраим Сангаре 69'), Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одои, Омари Хатчинсон, Морган Гиббз-Уайт, Игор Жезус (Лоренцо Лукка 69'), Жаир Кунья (Никола Миленкович 9')
Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Виктор Бак, Кевин Мбабу, Мадс Бек, Мартин Эрлич, Усман Дяо, Педро Браво, Филип Биллинг, Дениль Кастильо (Вальдемар Бюсков 46'), Хуниор Брумадо (Чхо Кю Сун 57'), Арал Шимшир (Микаэль Уре 57')
Жёлтая карточка: Морато 33' (Ноттингем Форест)
Ответный матч между «Мидтьюлланном» и «Ноттингем Форест» состоится 19-го марта.