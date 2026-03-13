Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна высказался о возможном выкупе нападающего Расмуса Хейлунна у «Манчестер Юнайтед».

Расмус Хейлунн — нападающий «Наполи» globallookpress.com

Ранее в СМИ сообщали о том, что «красные дьяволы» хотят получить 44 млн евро за полноценный переход датского форварда.

«Нет никаких сомнений. Расмус останется здесь. Мы обязаны выкупить его у "Манчестер Юнайтед" в случае выхода в Лигу чемпионов — но он остаётся в наших планах независимо от этого условия», — приводит слова Манны журналист Фабрицио Романо на своей странице в соц. сетях.

В нынешнем сезоне Хейлунн провел за «Наполи» 24 матча в рамках Серии А, забил 9 голов и сделал голевую передачу.