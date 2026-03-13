Главный тренер «Баварии» Венсан Компани сообщил, как сейчас обстоят дела с травмированными футболистами его команды.

Венсан Компани
Венсан Компани globallookpress.com

«Мы обсуждаем с медицинским персоналом, когда Йонас Урбиг сможет вернуться.  Надеюсь, где‑то на следующей неделе.  Джамал Мусиала, возможно, сможет возобновить тренировки в начале следующей недели, посмотрим.  Перерыв на международные матчи поможет нам в ситуации с Альфонсо Дэвисом.  Надеюсь, после этого у нас снова будет полный состав.

Есть шанс, что Кейн сыграет завтра.  У него была полная неделя тренировок.  Мы не рисковали его состоянием.  Мы не можем позволить себе расслабляться, даже если опережаем "Боруссию" на 11 очков.  Если Харри будет в форме, он сыграет.  Сегодня мы получим больше информации о нём», — сообщил Компани сайту мюнхенцев.

В 26‑м туре чемпионата Германии «Бавария» на своём поле сыграет с «Байером» 14 марта.  В игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» травмы получили: вратарь Йонас Урбиг, защитник Альфонсо Дэвис и полузащитник Джамал Мусиала.