Тренер Александр Григорян рассказал, чего ждет от матча 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Встреча в Ростове-на-Дону пройдет 14 марта.

Александр Григорян globallookpress.com

«В Ростове, на мой взгляд, "Динамо" будет сложно. Соперник для москвичей стилистически неудобен. Ростовская схема 3–5–2 доставит проблемы. "Динамо" может переиграть "Ростов" на флангах, но у ростовчан там хорошие латерали — от их работы будет многое зависеть. "Ростов" не играет коротко, он навязывает борьбу, выигрывает подборы.

Ожидаю результативный матч. Не удивлюсь, если будет результативная ничья 2:2», — заявил Григорян на «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 27 очков и идет седьмым в таблице. «Ростов» (22 очка) расположился на десятом месте.