Тренер Александр Григорян рассказал, чего ждет от матча 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Встреча в Ростове-на-Дону пройдет 14 марта.
«В Ростове, на мой взгляд, "Динамо" будет сложно. Соперник для москвичей стилистически неудобен. Ростовская схема 3–5–2 доставит проблемы. "Динамо" может переиграть "Ростов" на флангах, но у ростовчан там хорошие латерали — от их работы будет многое зависеть. "Ростов" не играет коротко, он навязывает борьбу, выигрывает подборы.
Ожидаю результативный матч. Не удивлюсь, если будет результативная ничья 2:2», — заявил Григорян на «Матч ТВ».
«Динамо» набрало 27 очков и идет седьмым в таблице. «Ростов» (22 очка) расположился на десятом месте.