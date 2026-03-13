«Генк» одержал победу над «Фрайбургом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Закария Эль-Уахди на 24-й минуте.
Результат матча
ГенкЛига Европы. 1/8 финала1:0ФрайбургФрайбург
1:0 Закария Аль-Уахди 24'
Генк: Тобиас Лаваль, Закария Аль-Уахди, Хосуэ Конголо (Муджаид Садик 77'), Матте Сметс, Жорис Кайембе (Яимар Медина 77'), Ибрахима Сори Бангура, Константинос Карецас, Брайан Хейнен, Дан Хейманс, Aaron Bibout (Робин Мирисола 83'), Ной Адедеджи-Штернберг (Йира Сор 77')
Фрайбург: Ноа Атуболу, Ян-Никлас Бесте (Сирьяк Ириэ 63'), Кристиан Гюнтер, Бруно Огбус, Маттиас Гинтер, Филипп Треу, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант 63'), Юито Судзуки (Лукас Хёлер 71'), Иоганн Манзамби, Патрик Остерхаге, Игор Матанович
Жёлтые карточки: Закария Аль-Уахди 74' — Бруно Огбус 80'
Ответный поединок между «Фрайбургом» и «Генком» состоится 19-го марта.