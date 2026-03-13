Ответный поединок между «Фрайбургом» и «Генком» состоится 19-го марта.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Закария Эль-Уахди на 24-й минуте.

«Генк» одержал победу над «Фрайбургом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

