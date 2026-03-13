«Ференцварош» одолел «Брагу» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В составе хозяев голы записали на свой счет Габи Каниховский на 33-й минуте и Ленни Жозеф на 69-й минуте.

Результат матча

Ференцварош Будапешт 2:0 Брага Брага

1:0 Габи Каниховски 33' 2:0 Ленни Жозеф 69'

Ференцварош: Давид Гроф, Ибрахим Сиссе, Тоон Рамакерс, Чебраил Макрецкис, Габи Каниховски, Кристоффер Закариассен, Мохаммад Абу Фани ( Адам Мадарас 90' ), Ленни Жозеф ( Жулио Ромау 85' ), Бамиделе Юсуф ( Франко Ковачевич 90' ), Mariano Gomez, Callum O'Dowda

Брага: Лукаш Горничек, Леонарду Лелу ( Диего Родригеш 90' ), Брайт Арри-Мби, Сику Ньякате ( Габри Мартинес 63' ), Густаф Лагербильке, Родриго Саласар, Жоау Моутинью ( Фран Наварро 75' ), Флориан Гриллич, Пау Виктор ( Жан-Батист Горби 75' ), Рикарду Орта, Mario Dorgeles ( Габриэл Москардо 63' )

Жёлтые карточки: Кристоффер Закариассен 25' — Брайт Арри-Мби 61', Габриэл Москардо 74'