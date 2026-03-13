«Ференцварош» одолел «Брагу» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
В составе хозяев голы записали на свой счет Габи Каниховский на 33-й минуте и Ленни Жозеф на 69-й минуте.
Результат матча
ФеренцварошБудапешт2:0БрагаБрага
1:0 Габи Каниховски 33' 2:0 Ленни Жозеф 69'
Ференцварош: Давид Гроф, Ибрахим Сиссе, Тоон Рамакерс, Чебраил Макрецкис, Габи Каниховски, Кристоффер Закариассен, Мохаммад Абу Фани (Адам Мадарас 90'), Ленни Жозеф (Жулио Ромау 85'), Бамиделе Юсуф (Франко Ковачевич 90'), Mariano Gomez, Callum O'Dowda
Брага: Лукаш Горничек, Леонарду Лелу (Диего Родригеш 90'), Брайт Арри-Мби, Сику Ньякате (Габри Мартинес 63'), Густаф Лагербильке, Родриго Саласар, Жоау Моутинью (Фран Наварро 75'), Флориан Гриллич, Пау Виктор (Жан-Батист Горби 75'), Рикарду Орта, Mario Dorgeles (Габриэл Москардо 63')
Жёлтые карточки: Кристоффер Закариассен 25' — Брайт Арри-Мби 61', Габриэл Москардо 74'
Ответная игра между этими командами состоится 18-го марта в Браге (Португалия).