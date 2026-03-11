«Ференцварош» удивит в первой встрече против «Браги»?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.01

12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Брага». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Ференцварош — Брага с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с 12-го места в общей таблице, набрав 15 баллов за 8 встреч при разнице мячей 12:11.

В 1/16 финала турнира венгерский гранд не без проблем справился с болгарским «Лудогорцем» — 1:2 в гостях и 2:0 дома.

Последние матчи: на прошлых выходных «Ференцварош» обыграл «Ньиредьгазу» (3:1) в рамках чемпионата Венгрии.

Ранее команда дважды обыграла «Казинцбарцикай» — 5:0 в Кубке Венгрии и 2:1 в чемпионате страны.

Не сыграют: дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в этом сезоне «Фради» идут к очередному чемпионству в Венгрии и показывают достойный футбол в Лиге Европы, пройдя не только в плей-офф, но и оказавшись на стадии 1/8 финала турнира.

Для венгерского гегемона жребий хоть и не самый простой, но более предпочтительный, чем матчи с «Порту».

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» вышла в 1/8 финала Лиги Европы автоматически, заняв 6-е место в общей таблице, набрав 17 баллов за 8 встреч при разнице мячей 11:5.

Последние матчи: в прошлом матче «Брага» проявила себя достойно, сыграв вничью с лиссабонским «Спортингом» (2:2) в чемпионате Португалии.

До того команда обыграла «Насьонал» (2:1) и «Виторию Гимарайнш» (3:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Брага» в чемпионате Португалии идет к очередным «деревянным» медалям и вряд ли сможет претендовать на что-то большее внутри страны.

Но в еврокубках «оружейники» вполне способны пройти далеко и «Ференцварош» является вполне подходящим соперником для этого.

Статистика для ставок

«Ференцварош» выиграл пять последних встреч во всех турнирах

«Брага» пропускает в четырех матчах кряду

Команды никогда не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «оружейников» ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.45, а победа «Ференцвароша» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.01 и 1.74.

Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, да и матчи обеих команд редко бывают скудными на забитые мячи.

