«Боруссия» М одолела «Санкт-Паули» (2:0) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Кевин Штегер на 37-й минуте и Франк Онора на 62-й минуте.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах2:0Санкт-ПаулиГамбург
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи (Фабио Кьяродия 87'), Кевин Дикс, Джозеф Скалли, Филипп Зандер, Янник Энгельгардт, Кевин Штёгер, Йенс Кастроп (Лукас Улльрих 57'), Хуго Болин (Флориан Нойхаус 75'), Харис Табакович (Суто Матино 75'), Wael Mohya (Франк Онора 57')
Санкт-Паули: Никола Васильев, Ларс Рицка (Мартин Каарс 67'), Аркадиуш Пырка (Коннор Меткалф 88'), Хауке Валь, Адам Дзвигала (Андреа Унтонджи 67'), Данель Синани, Матиас Перейра Лаж (Луис Оппи 67'), Джоэл Чима Фудзит, Джексон Ирвайн, Эрик Смит, Tomoya Ando
Жёлтые карточки: Харис Табакович 56' — Хауке Валь 6', Эрик Смит 36'
После этого матча «Боруссия» М занимает 12-е место в таблице Бундеслиги с 28-ю очками в активе. «Санкт-Паули» — на 16-й строчке с 24 баллами.