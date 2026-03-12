«Интер» планирует приобрести вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, сообщает Calciomercato.

Гульельмо Викарио globallookpress.com

Итальянский клуб уже несколько недель следит за ситуацией вокруг 29-летнего голкипера, рассматривая его как потенциального долгосрочного преемника Яна Зоммера.

Ориентировочная стоимость трансфера Викарио составляет около 30 миллионов евро. Помимо «Интера», на вратаря также претендуют «Ювентус» и «Милан».

Гульельмо Викарио перешел в «Тоттенхэм» в июле 2023 года и подписал контракт до 30 июня 2028 года. За сезон 2025/26 он провел 40 матчей, пропустив 59 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 13 встречах.