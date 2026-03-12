Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал информацию о том, что в социальных сетях опубликовали точный состав «синих» задолго до прибытия футболистов на стадион перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:5).

Лиам Росеньор — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Я не был в курсе (утечки информации). Уверен, мы разберёмся в этом, если это так. Сейчас подобное случается довольно часто.

Мы получаем информацию о сопернике. Меня больше беспокоит конечный результат, чем начало игры», — приводит слова Росеньора Daily Mail.

Ответный матч между «Челси» и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 17-го марта в Лондоне (Англия).