ПСЖ одержал победу над «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе парижан голы записали на свой счет Брэдли Баркола на 10-й минуте, Усман Дембеле на 40-й минуте и Витинья на 74-й. Также дублем отметился Хвича Кварацхелия, отличившись на 86-й и 90+4-й минутах.
У «Челси» отличились Мало Гюсто на 28-й минуте и Энцо Фернандес на 57-й минуте.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч и отразил 2 удара по своим воротам.
Результат матча
ПСЖПариж5:2ЧелсиЛондон
1:0 Брэдли Баркола 10' 1:1 Мало Гюсто 28' 2:1 Усман Дембеле 40' 2:2 Энцо Фернандес 57' 3:2 Витор Феррейра 74' 4:2 Хвича Кварацхелия 86' 5:2 Хвича Кварацхелия 90+4'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери (Лукас Эрнандес 78'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ (Хвича Кварацхелия 62'), Усман Дембеле (Ли Кан Ин 69'), Брэдли Баркола (Сенни Меюлю 78')
Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто (Алехандро Гарначо 88'), Жоао Педро (Ромео Лавиа 83'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Лиам Дилап 83'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана, Педру Нету
Жёлтая карточка: Хвича Кварацхелия 88' (ПСЖ)
Ответный матч между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).