ПСЖ одержал победу над «Челси» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе парижан голы записали на свой счет Брэдли Баркола на 10-й минуте, Усман Дембеле на 40-й минуте и Витинья на 74-й. Также дублем отметился Хвича Кварацхелия, отличившись на 86-й и 90+4-й минутах.

У «Челси» отличились Мало Гюсто на 28-й минуте и Энцо Фернандес на 57-й минуте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел на поле весь матч и отразил 2 удара по своим воротам.

Результат матча ПСЖ Париж 5:2 Челси Лондон 1:0 Брэдли Баркола 10' 1:1 Мало Гюсто 28' 2:1 Усман Дембеле 40' 2:2 Энцо Фернандес 57' 3:2 Витор Феррейра 74' 4:2 Хвича Кварацхелия 86' 5:2 Хвича Кварацхелия 90+4' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери ( Лукас Эрнандес 78' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ ( Хвича Кварацхелия 62' ), Усман Дембеле ( Ли Кан Ин 69' ), Брэдли Баркола ( Сенни Меюлю 78' ) Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто ( Алехандро Гарначо 88' ), Жоао Педро ( Ромео Лавиа 83' ), Энцо Фернандес, Коул Палмер ( Лиам Дилап 83' ), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Весли Фофана, Педру Нету Жёлтая карточка: Хвича Кварацхелия 88' (ПСЖ)

Статистика матча 8 Удары в створ 4 0 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 2 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 14 Фолы 7

Ответный матч между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).