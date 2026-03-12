«Панатинаикос» и «Бетис» встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Команды сыграют 12 марта в Афинах. Начало игры в 20:45 мск.

«Панатинакос» выбился в 1/16 финала, где встретился с «Викторией» Пльзень. Греки вырвали путевку в следующий раунд в серии пенальти. После этого хозяева обыграли «Арис» 3:1, ОФИ 4:1 и «Левадиакос» 4:1 в рамках Суперлиги Греции.

«Бетис» миновал 1/16 финала, заняв 4-е место в таблице Этапа лиги. Севильцы набрали 17 очков, выиграв 5 матчей и в двух случаях сыграв вничью. Накануне выезда в Афины «Бетис» не побеждает уже 3 поединка. Команда Мануэля Пеллегрини сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и «Севильей» (2:2), а также проиграла «Хетафе» (0:2) в рамках Ла Лиги.

Коэффициенты букмекеров: 3.55 на победу «Панатинаикоса», 3.35 на ничью, 2.19 на победу «Бетиса».

