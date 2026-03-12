Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущем положении дел «Тоттенхэма» в АПЛ.

Гари Невилл globallookpress.com

«Для английской Премьер-лиги было бы очень хорошо, если бы "Тоттенхэм" вылетел из высшего дивизиона. С точки зрения конкуренции было бы здорово, если бы "Лидс Юнайтед" и "Сандерленд" остались в лиге», — приводит слова Невилла The Touchline.

Напомним, что «шпоры» проиграли 6 последних матчей во всех турнирах. В прошедшем поединке «Тоттенхэм» крупно уступил «Атлетико» (2:5) в Лиге чемпионов.

После 29-и туров в английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 16-е место в таблице с 29-ю очками в активе, опережая зону вылета на 1 балл.