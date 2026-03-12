Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити»Эрлинга Холанна, ответила на вопрос об интересе «Барселоны» к форварду сборной Норвегии.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Я часто говорила, что мы очень уважаем "Барселону" и восхищаемся ею, но никаких контактов ни с Эрлингом Холанном, ни с руководством "Барселоны" по поводу потенциального трансфера не было.

Кроме того, поскольку игрок продлил контракт несколько месяцев назад, он очень счастлив в "Манчестер Сити". У него всё идёт очень хорошо, и нам действительно нечего сказать о трансфере, когда всё так хорошо в Манчестер Сити», — заявила Пимента в комментарии журналисту El Chiringuito Маркосу Бенито.

В текущем сезоне АПЛ на счету 25-летнего Холанна 28 матчей, 22 гола и семь результативных передач.