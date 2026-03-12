Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением об игре форварда «Реала» Федерико Вальверде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Федерико Вальверде — нападающий «Реала» globallookpress.com

Напомним, что Вальверде оформил хет-трик в ворота «горожан», отличившись на 20-й, 27-й и 42-й минутах встречи. Форвард признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

«Федерико Вальверде был не только Бергкампом. Он был также Тюрамом и Макелеле. Он был всем.

Федерико Вальверде всегда блистает. Проблема только в том, что люди не видят этого блеска. Он не только забивает голы, но и всегда блистает с технической точки зрения.

Это тот тип игроков, которые адаптируются к любой ситуации. Вальверде играл на позиции правого защитника, опорного полузащитника, левого защитника, под нападающим, центрального защитника. Остался только вратарь. Надо отдать ему должное», — приводит слова Анри CBS Sports.

В нынешнем сезоне Вальверде провел за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 10 голевых передач.