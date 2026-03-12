Нападающий «Марселя», Мейсон Гринвуд, в сезоне 2024/25 мог быть выставлен на трансфер из-за конфликта с спортивным директором Мехди Бенатиа, как сообщает La Provence.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Согласно источнику, Бенатиа неоднократно выражал недовольство самоотдачей и трудоспособностью Гринвуда в течение сезона. Издание утверждает, что английский форвард был близок к тому, чтобы покинуть команду, так как его вклад в оборону был недостаточным. Кроме того, Гринвуд избегал общения с Бенатиа в расположении команды.

Расследование также упоминает, что тогдашний главный тренер Роберто Де Дзерби на время последовал примеру спортивного директора, исключив Гринвуда из стартового состава на два матча подряд в конце зимы — против «Ланса» и «ПСЖ».

Тем не менее, успешное завершение сезона в итоге позволило Гринвуду избежать трансфера в летнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Гринвуд забил 25 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчах. Его контракт с «Марселем» действителен до 30 июня 2029 года.