Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился своим мнением об уходе бывшего главного тренера команды Хаби Алонсо.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Никто из игроков "Реала" не критиковал или не подставлял Хаби Алонсо под удар. Некоторые утверждали, что мы не принимаем его тактику и видеоанализ. Первые месяцы под руководством Хаби были успешными, но затем наступил спад. Это обычное явление в футболе», — цитирует Куртуа издание Managing Madrid.

Хаби Алонсо стал главным тренером «Реала» летом 2025 года и покинул клуб в январе 2026-го, когда ему было 44 года. Его место занял Альваро Арбелоа, ранее тренировавший вторую команду мадридцев.