Главный тренер «Арсенал» Микель Артета высказался о матче против «Байера» (1:1).

Микель Артета globallookpress.com

«В этой игре были совершенно разные отрезки. Мы хорошо начали, создали отличный момент, Мартинелли попал в перекладину. Мы отчасти доминировали, но не доводили дело до конца, а соперник действовал достаточно опасно.

Мы проявили невнимательность после возобновления игры и пропустили. Нужно было оставаться эмоционально собранными, мы прибавили после замен и нашли способ добиться ничьей.

Нам надо воспользоваться преимуществом своего поля. Сейчас шансы равные, и нам предстоит много работы. Нам потребуется, чтобы наши люди показали максимум», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ответный матч между этими командами состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).