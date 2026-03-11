Экс-капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Акроном» (4:3).

Егор Титов globallookpress.com

«Пропускать от "Сочи" и "Акрона" по два-три мяча... Тревожно, боязно. Дальше соперники будут сложнее. "Зенит" в чемпионате, "Динамо" в Кубке.

А "Спартак", похоже, продолжит так же сбоить сзади. Два центральных защитника — Джику и Ву — к сожалению, надо признать, пока кошмарят. Если разбирать их действия с позиции профессионала, поверьте, там столько ошибок! На мой взгляд, пусть лучше на этих позициях играют Литвинов и Бабич. А тут столько ляпов», — сказал Титов «СЭ».