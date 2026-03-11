Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал то, что ему удалось достичь отметки в 100 матчей за питерскую команду с капитанской повязкой.

Дуглас Сантос globallookpress.com

«Не очень пристально слежу за личной статистикой, но 100 матчей с капитанской повязкой — это важное число. Благодарю бога за то, что имею возможность проявлять профессионализм, подавать пример другим.

Со своей стороны продолжу делать всё то же самое, чтобы как можно больше матчей на таком уровне проводить», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. Текущее соглашение с клубом истекает летом 2027 года.