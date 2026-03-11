Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мыслями о совместной работе с главным тренером команды Роланом Гусевым.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Помню, когда Марцел Личка ушел из "Динамо", Ролан Александрович Гусев встал во главе. У нас было четыре игры — мы одержали три победы. Поэтому быстро привыкли к нему. Будем стараться также продолжать играть. Гусев — эмоциональный тренер, который верит в нас и поддерживает во всём! » — цитирует Кутицкого «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

Динамо с 27 очками занимает 7-е место в РПЛ.