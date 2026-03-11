Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о предстоящей встрече 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Эта игра важна, мы очень ждём её. Мы смогли оказаться в хорошем положении, предыдущие два месяца прошли с позитивом, хотим использовать это как фундамент. Мы подходим к этому матчу после поражения, но так бывает, за последние несколько недель практически все команды прошли через подобное. Такова эта лига, мы смотрим на всё с оглядкой на долгосрочную перспективу и пониманием, в чём можем стать сильнее.

Парни снова очень усердно занимались на тренировке, они с нетерпением ждут матча», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» состоится 15-го марта в 17:00 мск.

После 29-и туров в АПЛ «манкунианцы» занимают 3-е место в таблице с 51-м очком в активе. «Астон Вилла» — на 4-й строчке с тем же количеством баллов.