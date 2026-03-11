В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» со счетом 5:2.

Хулиан Альварес globallookpress.com

В составе мадридцев дублем отметился Хулиан Альварес, а также по голу забили Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Робин Ле Норман. За лондонцев же отличились Педро Порро и Доминик Соланке.

Результат матча Атлетико Мадрид 5:2 Тоттенхэм Лондон 1:0 Маркос Льоренте 6' 2:0 Антуан Гризманн 14' 3:0 Хулиан Альварес 15' 4:0 Робен Ле Норман 22' 4:1 Педро Порро 26' 5:1 Хулиан Альварес 55' 5:2 Доминик Соланке 76' Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте ( Пабло Барриос 69' ), Джонни Кардозо, Джулиано Симеоне, Адемола Лукман ( Александр Сёрлот 69' ), Хулиан Альварес ( Николас Гонсалес 73' ), Антуан Гризманн ( Коке 81' ) Тоттенхэм: Антонин Кински ( Гульельмо Викарио 17' ), Джед Спенс ( Ксави Симонс 83' ), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Арчи Грей, Папе Сарр, Педро Порро, Матис Тель ( Конор Галлахер 46' ), Ришарлисон ( Жоау Палинья 68' ), Рандаль Коло Муани ( Доминик Соланке 46' ) Жёлтые карточки: Джед Спенс 4' (Тоттенхэм), Ришарлисон 60' (Тоттенхэм), Арчи Грей 62' (Тоттенхэм), Кевин Дансо 80' (Тоттенхэм), Кристиан Ромеро 85' (Тоттенхэм)

Статистика матча 7 Удары в створ 5 2 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 15 Фолы 12

Благодаря победе «Атлетико» имеет ощутимое преимущество над «Тоттенхэмом» перед ответным матчем, который состоится 18 марта.