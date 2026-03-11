В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» со счетом 5:2.
В составе мадридцев дублем отметился Хулиан Альварес, а также по голу забили Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Робин Ле Норман. За лондонцев же отличились Педро Порро и Доминик Соланке.
Результат матча
АтлетикоМадрид5:2ТоттенхэмЛондон
1:0 Маркос Льоренте 6' 2:0 Антуан Гризманн 14' 3:0 Хулиан Альварес 15' 4:0 Робен Ле Норман 22' 4:1 Педро Порро 26' 5:1 Хулиан Альварес 55' 5:2 Доминик Соланке 76'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте (Пабло Барриос 69'), Джонни Кардозо, Джулиано Симеоне, Адемола Лукман (Александр Сёрлот 69'), Хулиан Альварес (Николас Гонсалес 73'), Антуан Гризманн (Коке 81')
Тоттенхэм: Антонин Кински (Гульельмо Викарио 17'), Джед Спенс (Ксави Симонс 83'), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Кристиан Ромеро, Арчи Грей, Папе Сарр, Педро Порро, Матис Тель (Конор Галлахер 46'), Ришарлисон (Жоау Палинья 68'), Рандаль Коло Муани (Доминик Соланке 46')
Жёлтые карточки: Джед Спенс 4' (Тоттенхэм), Ришарлисон 60' (Тоттенхэм), Арчи Грей 62' (Тоттенхэм), Кевин Дансо 80' (Тоттенхэм), Кристиан Ромеро 85' (Тоттенхэм)
Благодаря победе «Атлетико» имеет ощутимое преимущество над «Тоттенхэмом» перед ответным матчем, который состоится 18 марта.