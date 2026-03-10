Защитник Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

Кайл Уокер globallookpress.com

Его последний официальный матч за национальную команду состоялся в марте 2025 года в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. В июне того же года он вышел на поле в товарищеской встрече с Сенегалом, которая завершилась поражением со счетом 1:3. Всего за сборную Англии Уокер провел 96 матчей и забил один гол.

С Кайлом связаны два успеха сборной Англии: серебряные медали на чемпионатах Европы в 2020 и 2024 годах. С января 2025 года национальную команду возглавляет немецкий тренер Томас Тухель.