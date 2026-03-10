Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о работе под руководством наставника парижан Луиса Энрике.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«С тех пор как я перешёл в "Пари Сен-Жермен", сильно прибавил и стал настоящим бойцом на поле. Всегда стараюсь выкладываться на 100%, даже в защите. В "Наполи" я не так часто это делал, но тренер помог мне в этом плане.

У нас отличные отношения с Луисом Энрике. Он тренер, может кричать на меня или говорить всё, что захочет, потому что я знаю, он хочет сделать меня лучшей версией самого себя. Луис Энрике просто всё объясняет и всегда хочет чему-то научить. Когда он даёт совет, ты просто должен следовать ему, чтобы совершенствоваться», — приводит слова Кварацхелии Le Parisien.

Хвича перешел в «ПСЖ» в январе 2022 года. В текущем сезоне он сыграл 34 матча во всех турнирах, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.