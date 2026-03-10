Российский тренер Сергей Кирьяков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Казанцы победили дома со счетом 2:1.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«В Казани было тяжёлое поле. Плюс был тяжёлый матч в Кубке с ЦСКА. Недовосстановление тоже могло повлиять. Потратили много сил — была бойня. ЦСКА и "Краснодар" были не похожи на себя в последних матчах РПЛ. На этом фоне соперники смотрелись предпочтительнее.

"Рубин" лучше приспособлен к такому полю, что было в матче с "Краснодаром". Пару дней надо было потренироваться. А вот "Краснодар" не был похож на себя. Не смогли продемонстрировать свои сильные качества. На первое место в таких условиях выходят физические кондиции. Преимущество техники нивелируется», — сказал Кирьяков «Чемпионату».