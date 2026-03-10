Российский тренер Сергей Кирьяков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».  Казанцы победили дома со счетом 2:1.

Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяков globallookpress.com

«В Казани было тяжёлое поле.  Плюс был тяжёлый матч в Кубке с ЦСКА.  Недовосстановление тоже могло повлиять.  Потратили много сил — была бойня.  ЦСКА и "Краснодар" были не похожи на себя в последних матчах РПЛ.  На этом фоне соперники смотрелись предпочтительнее.

"Рубин" лучше приспособлен к такому полю, что было в матче с "Краснодаром".  Пару дней надо было потренироваться.  А вот "Краснодар" не был похож на себя.  Не смогли продемонстрировать свои сильные качества.  На первое место в таких условиях выходят физические кондиции.  Преимущество техники нивелируется», — сказал Кирьяков «Чемпионату».