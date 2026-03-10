10 февраля на «Рамс Парк» в Стамбуле «Галатасарай» примет «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало поединка в 20:45 мск.

«Галатасарай» выиграл 3 матча подряд накануне встречи с «Ливерпулем». В прошлом поединке хозяева обыграли «Бешикташ» (1:0). В Лиге чемпионов клуб приятно удивляет. В прошлом раунде турнира «львы» прошли «Ювентус». Успех команде принесла домашняя победа со счетом 5:2.

«Ливерпуль» добился выхода в четвертьфинал Кубка Англии. «Мерсисайдцы» победили «Вулверхэмптон» (3:1). При этом в АПЛ они проиграли «волкам» 1:2. Тем не менее это единственная неудача за пять матчей команды Арне Слота.

«Ливерпулю» очень знаком «Рамс Парк». Здесь клуб проиграл 0:1 в сентябре. В нынешнем сезоне еврокубков «Галатасарай» только один раз проиграл на домашнем стадионе. Удастся ли гостям взять сегодня реванш?

