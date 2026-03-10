10 февраля на «Рамс Парк» в Стамбуле «Галатасарай» примет «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.  Начало поединка в 20:45 мск.

«Галатасарай» выиграл 3 матча подряд накануне встречи с «Ливерпулем».  В прошлом поединке хозяева обыграли «Бешикташ» (1:0).  В Лиге чемпионов клуб приятно удивляет.  В прошлом раунде турнира «львы» прошли «Ювентус».  Успех команде принесла домашняя победа со счетом 5:2.

«Ливерпуль» добился выхода в четвертьфинал Кубка Англии.  «Мерсисайдцы» победили «Вулверхэмптон» (3:1).  При этом в АПЛ они проиграли «волкам» 1:2.  Тем не менее это единственная неудача за пять матчей команды Арне Слота.

«Ливерпулю» очень знаком «Рамс Парк».  Здесь клуб проиграл 0:1 в сентябре.  В нынешнем сезоне еврокубков «Галатасарай» только один раз проиграл на домашнем стадионе.  Удастся ли гостям взять сегодня реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.00.
  • Коэффициенты букмекеров: 4.48 на победу «Галатасарая», 4.28 на ничью, 1.72 на победу «Ливерпуля».
  • Искусственный интеллект предсказал победу «Ливерпуля» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

