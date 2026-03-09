Тренер Сергей Юран оценил игру московского «Динамо» на старте второй части сезона.

Сергей Юран globallookpress.com

Ранее подопечные Ролана Гусева разгромили в дерби «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«В "Динамо" хорошего уровня футболисты. При Личке команда здорово играла в атаку, но в обороне было плохо. Сейчас наладили игровую дисциплину. Видно, что в нападении все здорово работают. В нижнем блоке тоже могут сыграть. В тренерском штабе "Динамо" работают футбольные люди, говорят на футбольном языке. Наладили атмосферу.

Команда хорошо выглядит физически. Немаловажно, когда ты сам был игроком и знаешь подход: как общаться, где-то пожурить, где-то погладить. Все дорабатывают, моменты доигрывают и выглядят заряженными. Самара первый матч провела плохо, "Спартак" невнятно сыграл на Кубок, а у ЦСКА было удаление в начале матча. Пока видно, что "Динамо" хочет играть и побеждать, выкладываться на максимум», — сказал Юран «Чемпионату».