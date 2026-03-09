Российский экс-футболист Роман Шишкин оценил игру «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

Роман Шишкин
Роман Шишкин globallookpress.com

«Удивительно, что "Динамо" в каждом матче забивает не меньше четырёх мячей.  Наверное, это связано с новым тренером, новыми требованиями, эмоциями.  В какой-то степени появилась раскрепощённость.  Гусев и так был в тренерском штабе, а сейчас приставка исполняющий обязанности убрана.  В атакующей линии Нгамалё вновь начал появляться в составе, Бителло в прекрасной форме.  Бросается в глаза очень сбалансированная игра команды.  Стало меньше ошибок в обороне, очень сбалансированно играет третья линия.  Всё получается.  Я бы посмотрел на дистанции, но видно, что команде везёт.

Удаление Лусиано точно сказалось на игре, потому что оно было в первом тайме.  Наверное, нападающего ЦСКА и не хватало.  Несмотря на удаление, моментов у ЦСКА хватало.  Они не отсиживались в обороне — хотел бы это отметить.  ЦСКА сделал всё возможное.  В концовке просто не хватило силёнок.  Понятно, что по результату неудачно начали весну, но команда гнёт свою линию и пытается играть в атакующий футбол.  Хотелось бы посмотреть, как ЦСКА будет выглядеть в своём хорошем определённом составе.  Нужно немножко подождать», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» благодаря победе над ЦСКА (4:1) поднялось на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.