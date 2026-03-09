Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу того, что в 20-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2.

«Почему "Зенит" отдал эту игру?  Подопечные Семака расслабились.  Причем уже не в первый раз в этом сезоне.  Не хватает настроя... "Оренбург" превзошел питерцев прежде всего в желании.  Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев.  Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы.  И в центре поля, и в штрафной.  Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку.  Зенитовцы за ними просто не успевали.  Как бежал этот реактивный Томпсон!  Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись.  Хорош был и Савельев.  Настырный, агрессивный, запутывал защитников.

Понятно, что с первым голом "Оренбургу" немного повезло.  Рикошет от Педро.  Но здесь бразильцу не хватило опыта.  Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал так опрометчиво мяч выносить.  Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов.  То есть постепенно "Зенит" начал терять инициативу», — сказал Орлов «СЭ».