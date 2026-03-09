Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу того, что в 20-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Почему "Зенит" отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя... "Оренбург" превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной. Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку. Зенитовцы за ними просто не успевали. Как бежал этот реактивный Томпсон! Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись. Хорош был и Савельев. Настырный, агрессивный, запутывал защитников.

Понятно, что с первым голом "Оренбургу" немного повезло. Рикошет от Педро. Но здесь бразильцу не хватило опыта. Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал так опрометчиво мяч выносить. Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов. То есть постепенно "Зенит" начал терять инициативу», — сказал Орлов «СЭ».