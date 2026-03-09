В 28-м туре Серии А «Лацио» будет принимать «Сассуоло». Матч состоится 9 марта в Риме. Старт поединка в 22:45 мск.

«Лацио» после 27 туров занимает 11-е место с 34 очками на счету. «Римляне» имеют 8 побед, 10 ничьих и 9 поражений. В прошлом туре хозяева проиграли «Торино» 0:2 и продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей.

«Сассуоло» с 38 очками находится на 9-й позиции. Клуб выиграл 4 матча из 5 последних. На данный момент команда идет на серии из трех побед. В прошлый раз «черно-зеленые» обыграли «Аталанту» 2:1. До этого они разгромили «Верону» и победили «Удинезе».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Котировки букмекеров: 2.26 на победу «Лацио», 3.23 на ничью, 3.50 на победу «Сассуоло».

Прогноз ИИ: победа «Сассуоло» со счетом 1:0, причем в прошлый раз гости также выиграли 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Сассуоло» смотрите на LiveCup.Run.

