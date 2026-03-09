Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру «красно-белых» после победы над «Акроном» (4:3) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«С такой обороной претендовать на что-то серьёзное "Спартаку" будет очень сложно. Три игры — десять пропущенных мячей.

В атаке играют индивидуально сильные футболисты: Барко, Солари, Маркиньос. Конечно, за счёт этого будут забитые мячи, и "Спартак" будет играть зрелищно. Однако с такой обороной претендовать на что-то серьёзное просто нереально», — сказал Кечинов Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Зенита» 14-го марта.