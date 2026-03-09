Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что наставник московского «Динамо» Ролан Гусев успешно делает свою работу.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

В 20-м туре РПЛ бело-голубые разгромили ЦСКА со счетом 4:1. До Гусева главным тренером «Динамо» был Валерий Карпин.

«Я с самого начала говорил, что Гусев — тот человек, который нужен "Динамо". К чему были такие дорогостоящие эксперименты? С уважением отношусь к Карпину, но Гусев еще в концовке прошлого чемпионата доказал, что он может работать главным. Большой молодец, отлично играл в футбол, тренировался у хороших специалистов. Я совсем не удивлен динамовской прыти», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 27 очков и идет седьмым в таблице. Ранее в 20-м туре РПЛ команда Гусева в гостях разгромила ЦСКА со счетом 4:1.