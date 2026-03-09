Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о неожиданных результатах матчей 20-го тура российской Премьер-лиги.

Денис Глушаков globallookpress.com

Напомним, что «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), «Краснодар» уступил «Рубину» (1:2), московское «Динамо» разгромило ЦСКА (4:1), «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Локомотив» поделил очки с «Ахматом» (2:2).

«Когда лидеры теряют очки, это говорит о здоровой конкуренции. В первую очередь, вряд ли кто-то ожидал, что "Оренбург" обыграет "Зенит" и питерцы потеряют очки. Это красит российский футбол», — сказал Глушаков Чемпионату.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ после 20-и туров с 43 очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с 42 баллами, а тройку лидеров замыкает «Локомотив» (41).