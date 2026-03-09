Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков назвал причины поражения «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«В этих погодных условиях сложновато играть, и фактор первого гола очень влияет на результат. В такую погоду не то что бегать по полю, но даже долго ходить очень тяжело. Условия для соперников равные, но той команде, которая первой забивает, в таких условиях потом проще играть по счету, и "Краснодар" по сути ничего не мог сделать. Шансов на победу и ничью у "Краснодара" в этом матче не было.

"Рубин" же в непростых условиях, в тяжелой игре победил. Казанцы забили первыми, и этот гол многое предопределил. Сильный мороз на улице — мяч "дубовый", игрокам было тяжело взламывать насыщенную оборону Рубина», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. В следующем поединке «быки» встретятся с «Сочи» 14-го марта.