Наставник «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Милана» в дерби. Команда уступила 0:1.

Кристиан Киву globallookpress.com

Киву пожаловался, что его команда создала много моментов, но так и не смогла забить.

«В нашей игре было недостаточно точности. Все наши навесы и передачи были перехвачены. Нужно продолжать работать и стараться делать больше», — цитирует Киву Dazn.

Автором единственного гола стал защитник Первис Эступиньян. «Интер» продолжает лидировать в Серии А, но «Милан» сократил отставание от первого места до семи очков.