Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Локомотива» (2:2).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Если бы играли 30 минут, то 2:0 и осталось бы. А так мы играли с хорошей командой на выезде. Понятно, что мы хотели большего, но я поблагодарил команду. Игра развивается то в одну сторону, то в другую, а остальное мы спокойно разберем, где мы не доработали в определенных моментах. Результатом мы не довольны до конца, но как команда реагировала на определенные моменты, можно записать в плюс.

Мелкадзе? В тренерской школе нас учили, как реанимировать футболистов. Нужно оставить его в покое и дать возможность играть так, как он хочет и любит, и подправлять, как это требуется для команды. И не мешать», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 41 очком в активе идет третьим в турнирной таблице, «Ахмат» (26) — девятый.