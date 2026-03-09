Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат «Локомотива» и «Ахмата» (2:2) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Ахмат готов сейчас играть на встречных курсах с любой командой в РПЛ, в том числе с фаворитами. Освоил прессинг жёсткий, нет никаких авторитетов, все игроки достаточно опытные, плюс в этом сезоне были приобретены неплохие легионеры, поэтому неслучайно Галактионов говорил, что ждёт тяжёлый матч. Я уже обратил внимание, если они у "Локомотива" выиграют в сегодняшней игре, "Ахмат" может поравняться с лидерами, то есть для них это большой сейчас стимул был.

Поэтому здесь никакой недооценки "Ахмата" не могло быть. На что я обратил внимание — "Ахмат" первый тайм очень быстро начинает и, как правило, добивается результата. А потом, уже во втором тайме, действует в зависимости от ситуации и от счёта. И у них неплохая ещё скамейка запасных. Поэтому сейчас с "Ахматом", если раньше их боялись только в Грозном, побаивались, с ними там в Грозном было тяжело всем играть, то сейчас с "Ахматом" тяжело играть и у себя дома.

Они забили два хороших гола. Были еще возможности у них. "Локомотив" не ожидал такого напора, и они где-то растерялись. Но потом собрались в конце концов. Но со стандарта, я ещё раз говорю. Стандарт не зависит от структуры игры. Со стандарта любая команда может забить. И сейчас все забивают со стандартов: лидеры, аутсайдеры. А для аутсайдеров это вообще одна из немногих, если не единственная, возможность забить гол. Поэтому очень много эти стандартные положения тренируют. Я уже оговорил: необязательно угловые — штрафные. Есть игроки, которые с прямого удара могут забить. Все защитники, как правило, участвуют, высокорослые, при стандартах, и очень часто забивают, ну вот и сейчас Батраков подал, один защитник сыграл, Морозов, по-моему, а Фассон забил, замкнул дальнюю штангу.

Поэтому любой угловой удар сейчас, у штрафной, вблизи ворот, он очень опасен. Это как голевой момент. Раньше, конечно, такого не было. Раньше и защитники играли более строго и надёжно. Ну и подачи. Не всегда подачи были как сейчас. Сейчас подают с большой силой. Там даже не надо бить головой, там нужно только голову поставить. А чтобы голову поставить, это надо сыграть на опережение. И всё. А там или мяч напрямую залетит. Или же из-за того, что много народа в штрафной. Плюс вратарю сейчас мешают постоянно. Забить, в принципе, стало легче. И забивают очень много голов со стандарта.

Ну и очередная голевая передача Батракова. Он и так лидер. Он если не забивает, то голевые передачи даёт, поэтому будет в лидерах стабильно находиться, я думаю, до конца сезона, если даже и не выиграет. Это нормально, у "Локомотива" в любой игре и с любым соперником очень много стандартов, а он их все исполняет. Единственное, только пенальти на Кубок не забил.

Если "Ахмат" сейчас, в общем-то, стабильно играет, у него перепадов в игре нет, то у "Локомотива" стабильности как раз не хватает, даже на Кубок сейчас они играли с командой Первой лиги, и они там выглядели не очень хорошо, еле-еле выиграли, и там их потаскал "Арсенал", поэтому это сейчас, может быть, тоже на физическом состоянии сказывается, ещё полностью не восстановились», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 25-ю баллами.