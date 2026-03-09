Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат «Локомотива» и «Ахмата» (2:2) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

«Ахмат готов сейчас играть на встречных курсах с любой командой в РПЛ, в том числе с фаворитами.  Освоил прессинг жёсткий, нет никаких авторитетов, все игроки достаточно опытные, плюс в этом сезоне были приобретены неплохие легионеры, поэтому неслучайно Галактионов говорил, что ждёт тяжёлый матч.  Я уже обратил внимание, если они у "Локомотива" выиграют в сегодняшней игре, "Ахмат" может поравняться с лидерами, то есть для них это большой сейчас стимул был.

Поэтому здесь никакой недооценки "Ахмата" не могло быть.  На что я обратил внимание — "Ахмат" первый тайм очень быстро начинает и, как правило, добивается результата.  А потом, уже во втором тайме, действует в зависимости от ситуации и от счёта.  И у них неплохая ещё скамейка запасных.  Поэтому сейчас с "Ахматом", если раньше их боялись только в Грозном, побаивались, с ними там в Грозном было тяжело всем играть, то сейчас с "Ахматом" тяжело играть и у себя дома.

Они забили два хороших гола.  Были еще возможности у них. "Локомотив" не ожидал такого напора, и они где-то растерялись.  Но потом собрались в конце концов.  Но со стандарта, я ещё раз говорю.  Стандарт не зависит от структуры игры.  Со стандарта любая команда может забить.  И сейчас все забивают со стандартов: лидеры, аутсайдеры.  А для аутсайдеров это вообще одна из немногих, если не единственная, возможность забить гол.  Поэтому очень много эти стандартные положения тренируют.  Я уже оговорил: необязательно угловые — штрафные.  Есть игроки, которые с прямого удара могут забить.  Все защитники, как правило, участвуют, высокорослые, при стандартах, и очень часто забивают, ну вот и сейчас Батраков подал, один защитник сыграл, Морозов, по-моему, а Фассон забил, замкнул дальнюю штангу.

Поэтому любой угловой удар сейчас, у штрафной, вблизи ворот, он очень опасен.  Это как голевой момент.  Раньше, конечно, такого не было.  Раньше и защитники играли более строго и надёжно.  Ну и подачи.  Не всегда подачи были как сейчас.  Сейчас подают с большой силой.  Там даже не надо бить головой, там нужно только голову поставить.  А чтобы голову поставить, это надо сыграть на опережение.  И всё.  А там или мяч напрямую залетит.  Или же из-за того, что много народа в штрафной.  Плюс вратарю сейчас мешают постоянно.  Забить, в принципе, стало легче.  И забивают очень много голов со стандарта.

Ну и очередная голевая передача Батракова.  Он и так лидер.  Он если не забивает, то голевые передачи даёт, поэтому будет в лидерах стабильно находиться, я думаю, до конца сезона, если даже и не выиграет.  Это нормально, у "Локомотива" в любой игре и с любым соперником очень много стандартов, а он их все исполняет.  Единственное, только пенальти на Кубок не забил.

Если "Ахмат" сейчас, в общем-то, стабильно играет, у него перепадов в игре нет, то у "Локомотива" стабильности как раз не хватает, даже на Кубок сейчас они играли с командой Первой лиги, и они там выглядели не очень хорошо, еле-еле выиграли, и там их потаскал "Арсенал", поэтому это сейчас, может быть, тоже на физическом состоянии сказывается, ещё полностью не восстановились», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе.  «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 25-ю баллами.