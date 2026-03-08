В 27-м туре Ла Лиги «Вильярреал» примет «Эльче». Поединок состоится 8 марта в 16:00 мск.

«Желтые» в прошлом туре потеряли очки, проиграв 1:4 «Барселоне». Тем не менее это особо никак не повлияло на положение команды. Да, «Вильярреал» потерял третью строчку, но он сохранил место в зоне Лиги чемпионов и на данный момент у него 8 очков форы.

Сегодня хозяева однозначно будут пытаться наверстать упущенное. «Эльче» не самая сильная команда. Гости редко побеждают и находятся в одном пункте от зоны вылета. За 5 туров команда набрала только 2 балла, сыграв вничью с «Эспаньолом» и «Осасуной». На большее «Эльче» пока не хватает.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров: 1.49 на «Вильярреал», 4.66 на ничью, 6.57 на «Эльче».

Прогноз на матч от ИИ: «Вильярреал» одержит крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.