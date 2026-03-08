В матче 20-го тура РПЛ «Рубин» примет «Краснодар». Поединок состоится 8 марта в 17:00 по мск.

«Рубин» с 23 очками занимает 9-е место в таблице. Команда не давно не знает вкуса побед. В последних трех матчах «бордовые» потерпели поражение. В прошлом туре они не справились с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Краснодар» накануне поединка имеет 43 очка. С этим результатом «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на один пункт. До этого «Краснодар» трижды выиграл. Клуб разгромил «Крылья Советов» 5:0, одолел ЦСКА 3:2 и со счетом 2:1 выиграл у «Ростова».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.

Котировки букмекеров: 5.20 на победу «Рубина», 3.65 на ничью, 1.78 на победу «Рубина».

Прогноз ИИ: «Краснодар» выиграет со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.