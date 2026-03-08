В матче 20-го тура РПЛ «Рубин» примет «Краснодар».  Поединок состоится 8 марта в 17:00 по мск.

«Рубин» с 23 очками занимает 9-е место в таблице.  Команда не давно не знает вкуса побед.  В последних трех матчах «бордовые» потерпели поражение.  В прошлом туре они не справились с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Краснодар» накануне поединка имеет 43 очка.  С этим результатом «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на один пункт.  До этого «Краснодар» трижды выиграл.  Клуб разгромил «Крылья Советов» 5:0, одолел ЦСКА 3:2 и со счетом 2:1 выиграл у «Ростова».

