Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча может вернуться в «Манчестер Сити», воспитанником которого он является.

Феликс Нмеча globallookpress.com

По данным портала Football Insider, «горожане» рассматривают 25‑летнего немца как альтернативу гораздо более дорогому хавбеку «Ноттингема» Эллиоту Андерсону — на которого ранее положили глаз.

Руководство «горожан» впечатлило выступление Нмечи за «шмелей» в этом сезоне. Всего он провёл 38 матчей за дортмундцев во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 45 млн евро.

Феликс Нмеча покинул «Манчестер Сити» в 2021 году, перебравшись в «Вольфсбург» на правах свободного агента.