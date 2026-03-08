Матч 23‑го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Факелом» перенесён на другую дату из‑за неблагоприятных погодных условий.

Афиша игры ФК «Факел»

Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам.

«Ко второму тайму температура могла опуститься до -20°С, а это чревато травмами для игроков. Обе команды приняли решение не рисковать здоровьем футболистов и не проводить игру сегодня», — говорится в заявлении пресс‑службы «Факела».

Встреча была запланирована на 8 марта в 17:30 (МСК).