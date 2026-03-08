Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой высказался о поражении «Краснодара» от «Рубина» (1:2).

Александр Мостовой globallookpress.com

«Не удивлен поражению "Краснодара" от "Рубина", посмотрите на качество поля. На нем легче разрушать, чем атаковать и создавать. "Рубин" смог первым забить гол и закрыться. И посмотрите на матчи топ-клубов. Сначала ЦСКА потерял очки, сегодня еще "Зенит" проиграл "Оренбургу". Все начинают цепляться, всем нужны очки», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Краснодар», несмотря на поражение, остался на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.