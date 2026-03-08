Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Краснодара».

Мойзес — защитник ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что в первом матче ЦСКА одержал победу над «быками» со счетом 3:1.

«Это показывает величину обеих команд. Например, три года назад мы их обыграли в Кубке, обыграли в Суперкубке.

Это противостояние стало принципиальным, в нём встречаются две большие команды. В ответном матче будет война, но пока до этого матча далеко», — передает слова Мойзеса Чемпионат.

Ответный поединок между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17-го марта в 20:45 мск.